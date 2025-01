Metropolitanmagazine.it - Chi è Elisabetta Garuffi la moglie di Paolo Cevoli: “Lui ha sempre la battuta giusta”

Ladi: dalla loro unione sono arrivati i figli Giacomo e Davide nati rispettivamente nel 1988 e 1990.Chi è ladiStasera il comico sarà nel cast di Zelig, al via da stasera su Canale 5 dalle 21.30. Nella vita sentimentale dida oltre trent’anni c’è lacon la quale è convolato a nozze nel 1986. Nata a Rimini, frequenta il liceo per poi frequentare l’Università Di Bologna. La passione per il cucito arriva dalla madre, e la porterà ad iscriversi insieme ad una sua amica ad un corso di moda, per volere rinnovare il settore degli abiti da sposa.Nasce così la maison Tosca Spose brand affermatissimo nel mercato degli abiti da sposa, conosciuto anche oltre i confini nazionali. Auutodefinitasi inguaribile romantica, adora gli animali, viaggiare e conoscere nuove città e tradizioni.