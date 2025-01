Justcalcio.com - CdS – il Lipsia annulla l’accordo con il Milan dopo le visite mediche”

2025-01-14 13:35:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport:Il calciomercato delrischia di subire una battuta d’arresto improvvisa. Secondo l’edizione tedesca di Sky Sport, il trasferimento di Noah Okafor al RBsarebbe saltato a causa delle: il club della Red Bull ha rilevato nell’attaccante dei problemi fisici che non gli permetterebbero di scendere subito in campo con la nuova squadra. Un problema talmente grave da farre tutta l’operazione,aver trovatoper un prestito di 6 mesi con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Nelle ultime settimane Okafor non aveva giocato con i rossoneri per un infortunio al polpaccio, eveidentemente non ancora guarito.Okafor-, cosa succede oraUna cessione mancata che complica i piani delper il mercato in entrata: il club voleva liberare un posto in attacco per un grande nome, come Marcus Rashford che ha scelto i recenti campioni della Supercoppa come prima scelta per il futuro.