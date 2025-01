Serieanews.com - Caso falconiere, decisione a sorpresa della Lazio: entra in ballo anche una donna

Leggi su Serieanews.com

Non si placano le polemiche suldel, Juan Bernabè, e le sue foto compromettenti: laprende unache coinvolgeunaNuovo sviluppo sulBernabè (AnsaFoto) – serieanews.comL’episodio che ha portato alla fine del legame tra Juan Bernabé e laè destinato a rimanere nelle cronache. Ilstoricosquadra capitolina, che da anni aveva il compito di far volare l’aquila Olimpia prima di ogni partita casalinga, è stato licenziato a seguito di un gesto che ha sconvolto l’ambiente del club.La notizia ha fatto il giro del mondo: Bernabé ha pubblicato su social privati delle immagini esplicite relative alla sua protesi peniena, un intervento che aveva subito non per ragioni mediche, ma per ragioni personali, legate al miglioramento delle sue performance sessuali.