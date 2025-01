.com - Calcio Serie D / Finucci nuovo preparatore dei portieri della Vigor Senigallia

Suggerito da mister Antonioli, è stato portiere a lungo in B e C prima di intraprendere la carriera di, – 15 Gennaio 2025 – Fabioè ildei.Di Alfonsine, Ravenna, ha 53 anni ed è stato portiere per anni tra le altre di Rimini, Forlì, Ravenna, Maceratese, sempre traB e C2 prima di intraprendere la carriera di: Rimini, San Marino, Sammaurese, DFK Dainava (Lituania), Isola Liri e Alfonsine.Il suo profilo è stato suggerito da mister Antonioli.“Ora che ilstaff rossoblu è stato “composto”, è il momento giusto per salutare e ringraziare, come si deve, chi ha salutato ladopo aver onorato la maglia e più in generale la città di– aggiunge la società – con passione, competenza, dedizione, disponibilità, impegno.