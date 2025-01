Ilrestodelcarlino.it - Bcc Romagnolo, si riparte con due sconfitte

Inizio del 2025 amaro per le formazioni pallavolistiche di serie D femminile e maschile targate Bcc. Le due compagini cesenati sono infatti statenei rispettivi impegni, come d’altra parte è accaduto anche alle prime squadre di B1 e B. Partendo dalla squadra femminile, la Bccsi è arresa 3-1 (23-25, 25-14, 25-20, 25-16) sul campo di Faenza al termine di un match combattuto. Le cesenati, prive di Monica Oke e Amelia Pasini, impegnate nella trasferta della prima squadra, hanno messo in campo carattere e grinta, riuscendo a conquistare il primo set 23-25. Nei parziali successivi, però, l’esperienza delle avversarie ha fatto la differenza. Le ragazze di coach Forte hanno in ogni caso dimostrato di avere il potenziale per competere anche contro squadre di alta classifica.