Bastian Muller Vita Privata | Ecco La Verità Sulla Sua Ricchezza!

Scopri ladi, il compagno di Ilary Blasi. Tra una famiglia non più al top e un passato come butler,la sua affascinante storia.L’affascinante storia di: tra passato, lavoro e amore, al secoloPettenpohl, è un uomo di cui si conosce ben poco. Nato l’11 marzo 1987 nella tranquilla cittadina di Wächtersbach, in Germania, porta con sé un’aura di mistero. Il suo nome è balzato agli onori della cronaca quando è diventato il nuovo compagno della celebre conduttrice Ilary Blasi. Ma chi è davvero?Un passato tra luci e ombrePer lungo tempo si è creduto chefosse un rampollo di una prestigiosa e ricca famiglia tedesca, erede di un’azienda di successo. Tuttavia, lasembra essere più complessa. La rivista “Oggi” ha fatto chiarezzasua storia attraverso un’indagine sul campo nella sua città natale, a 60 chilometri da Francoforte sul Meno.