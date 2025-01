Australian Open 2025 Alcaraz e Djokovic avvertono Sonego | Fonseca sarà tra migliori del mondo

Leggi su Ilfaroonline.it

Cresce l’attesa per la sfida tra Joaoe Lorenzo. Il tennista brasiliano, 18 anni, affronterà l’azzurro nel secondo turno dell’dopo aver eliminato Andrey Rublev, numero 9 del. La vittoria contro il russo ha puntato i riflettori su, la cui crescita è stata già certificata dal trionfo nell’ultima edizione delle Next Gen Atp Finals.Ora sono in tanti a preoccuparsi per il brasiliano, già considerato una delle possibili sorprese alla vigilia degli, di certo, non vuole fermarsi: “Penso che quando sono arrivato qui, il mio primo obiettivo era qualificarmi per il tabellone principale”, ha detto il brasiliano dopo il trionfo contro Rublev, “ovviamente i miei obiettivi sono più grandi ora. Voglio sempre di più, penso che questa sia la mentalità del campione.