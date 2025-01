.com - 17enne ucciso a Campi: il funerale di Maati a Certaldo. Lo striscione: “Non ti dimenticheremo”

Leggi su .com

, in una bara bianca, è stato portato questa mattina a piedi dalla cappella della Misericordia alla Propositura di San Tommaso. Unoè stato attaccato lungo il percorso: "Continua a farci ridere. Ciao piedino fatato", allusivo alla sua carriera di calciatore. Mentre un altro, portato in mano dagli amici, recitava "Non ti"L'articolo: ildi. Lo: “Non ti” proviene da Firenze Post.