Vuelle, il punto sul campionato. Davanti corrono tutte e dietro non mollano

Se il girone d’andata aveva sempre riservato delle sorprese, quello di ritorno è cominciato all’insegna della regolarità e dei valori riconosciuti: hanno vintole squadre più forti e perciò, visto che nessunoha perso terreno, laè rimasta ancorata alla sua undicesima posizione in classifica. Rimini continua a macinare vittorie (solo 4 stop finora su 20 giornate per la squadra di Sandro Dell’Agnello, nella foto) ed espugna Cento senza troppi problemi. Manonniente Udine e Cantù, le due società che hanno investito di più sul mercato: il buon esordio dell’italo-albanese Rei Pullazi con i friulani (10 punti e 4 rimbalzi in 20’) conferma che si è trattato di un innesto importante, in grado di far fare un salto di qualità alla compagine di Vertemati che ha battuto Verona con uno scarto piuttosto netto.