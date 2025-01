Vasco Rossi a pezzi per la sua Los Angels a fuoco | Il ristorante dove pranzo la domenica è in cenere per ora la mia villa è fuori pericolo

Leggi su Open.online

ha rilanciato sul suo profilo Instagram la raccolta fondi per il Moonshadows Malibu, unlungo Oceano nella cittadina a nord di Los Angeles che è stato completamente distrutto dagli incendi che stanno assediando la popolosa città californiana. La rockstar ha casa tra le colline di Hollywood, in una zona per ora risparmiata dalle fiamme. Ma sui social ha voluto mostrare la sua vicinanza alle persone che stanno vivendo giorni terribili con la minaccia dei roghi che prosegue ormai da una settimana. «Il Moonshadows,andavo aspesso la, non c’è più», scrive il cantante di Zocca, «sono vicino a tutto il personale che ha perso il lavoro. Sembra che la mia zona non sia ancora a rischio. Vado la pma settimana, per fortuna le persone che conosco stanno tutte bene ma i danni sono enormi.