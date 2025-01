Ilfoglio.it - Una Juventus a raggi X

Smaltita l’indigestione di cene aziendali, pranzi parentali e cenoni di fine anno, siamo finalmente tornati ad inebriarci con il campionato. Anche se questo, non è certo il caso della. A Torino è già un miracolo che l’allenatore, oggi come oggi – chiedere a Paulo Fonseca – abbia mangiato il panettone. Avrà dei santi in paradiso. o sarà per via del cognome. Per cui, dopo i festeggiamenti, dopo i “Buon anno!” e i “Buon Natale!” – ma, vista la situazione, sarebbe meglio dire “Merry X-mas!” – dopo tanta bontà insomma, il diavolo è tornato diavolo e ci ha offerto una portata di Supercoppa decisamente indigesta. In campionato è diverso: ora pare che "pareggiare è l’unica cosa che conta" visto che vincere è diventato uno sport X-tremo. E dire che noi non siamo abituati alla X. Sarà perché è una delle lettere meno comuni dell’alfabeto italiano, con un’incidenza che si aggira attorno allo zero virgola qualcosa.