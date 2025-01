Justcalcio.com - Tuttosport – con lui in campo è un’altra Juve

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-07 14:33:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS:TORINO – Per lantus Nico Gonzalez sarebbe disposto a giocare anche in porta – così aveva detto – ma per fortuna dei bianconeri Thiago Motta ha ancora valide alternative tra i pali. Semmai il campione argentino è diventato un vero jolly in attacco, adatto a tutti i ruoli a seconda dell’emergenza a cui il tecnico italo-brasiliano deve far fronte: non soltanto esterno destro nel tridente alle spalle di Dusan Vlahovic, posizione in cui si è messo in luce con la Fiorentina, ma pure trequartista alle spalle del serbo e, all’occorrenza, centravanti al posto di DV9, come ai tempi dello Stoccarda, quando agiva da punta centrale, e come è accaduto negli ultimi venti minuti della semifinale di Supercoppa contro il Milan.Nico Gonzalez tra infortuni e voglia di golIl rimpianto è quello di aver visto poco inNico Gonzalez, frenato dall’infortunio patito a Lipsia, a inizio ottobre in Champions.