Rilancio del Centro Direzionale Manfredi | Vogliamo realizzare un Palazzetto per i grandi eventi

“Ildelè per noi una priorità fondamentale e l’interesse che dobbiamo avere èin quell’area un’infrastruttura di interesse pubblico come un Palache a Napoli non c’è e di cui la città ha bisogno”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, intervenuto in aula nel dibattito sulla delibera per la costituzione del diritto di superficie sulle aree di proprietà comunale interessate dalla proposta di project financing per la realizzazione e la gestione di una nuova arena per sport edche sorgerà nell’ex mercato ortofrutticolo.ha sottolineato che proprio l’assenza di unha fatto sì che Napoli fosse esclusa dalla possibilità di ospitare nel 2026 gli Europei di pallavolo o tornei del circuito Atp di tennis ed ha ricordato che per accoglieremusicali si deve utilizzare piazza Plebiscito, con tutte le difficoltà connesse alla viabilità e vivibilità per i residenti.