Ilgiorno.it - Proteggersi da lupi e orsi. Un aiuto agli allevatori

Leggi su Ilgiorno.it

Glidi montagna lombardi e in particolare valtellinesi e bresciani saranno aiutati a difendere le greggi da. Ad aiutare chi vive in montagna e di montagna è il Parco Nazionale dello Stelvio Lombardia, che si sta muovendo indeglivaltellinesi e della Valle Camonica i cui animali a volte diventano prede. Nelle scorse ore è stato pubblicato il bando “Strumenti per la protezione del bestiame: bando per la cessione in comodato d’uso di materiali per la mitigazione dei danni da grandi carnivori“. Servirà a fornire strumenti di protezione idonei a salvaguardare le bestie da allevamento. "Supportare glidel territorio è uno dei nostri compiti, per questo abbiamo deciso di pubblicare questo bando, che riteniamo uno strumento utile per chi alleva le proprie bestie in quota – dice il direttore del parco Franco Claretti - il Parco Nazionale dello Stelvio continua la raccolta di istanze di richiesta per la fornitura in comodato d’uso di materiali per la prevenzione dei danni da grandi carnivori sul bestiame domestico".