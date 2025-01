Pozzuoli | al via dall’Accademia dei Campi Flegrei la rassegna Donne oltre il mito

Leggi su Ildenaro.it

Fa tappa a“Sessantanovantasessanta. Anatomia di un cambiamento.il”. La, partita da Palermo nell’ambito della settimana dedicata alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le”, si terrà giovedì 16 gennaio, alle ore 15.30, presso l’Accademia dei(Villaggio del Fanciullo, via,12).Al centro dell’attezione, cinema, storia, arte e costume. Un’occasione per discutere, attraverso la storia del cinema, dell’arte e della cultura italiana, sulla consapevolezza dellerispetto al valore del proprio corpo e su come questo sia cambiato nel tempo. Il convegno trae spunto dal libro “Maggiorate. Divismo e celebrità nella nuova Italia” (Marsilio, 2024), di Federico Vitella e sarà moderato dall’ideatrice del progetto, Maria Giambruno.