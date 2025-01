Panorama.it - Perché il Milan vuole Rashford

ilha deciso di rinforzarsi nel mercato di gennaio con un attaccante? Domanda lecita considerato che le priorità della squadra oggi affidata a Sergio Conceicao sembravano altre: un mediano per dare fiato ai centrocampisti e almeno un esterno difensivo.La risposta ali dirigentiisti stiano approfondendo la candidatura di Marcus, talento classe 1997 del Manchester United, è nei numeri. Non quelli assoluti ma quelli in campionato, il vero baricentro della stagione dal momento che nessuno può permettersi di restare fuori dalla prossima Champions League.Se, dunque, l’attacco delnon ha problemi realizzativi in termini assoluti (50 reti nelle prime 27 partite del 2024/2025), le considerazioni sono diverse quando si prende in esame cosa accade in Serie A.