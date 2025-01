Lopinionista.it - Mille morti sul lavoro da gennaio a novembre 2024, ancora una volta sono soprattutto i cantieri a uccidere

MESTRE – “già 1.000 le vittime sulnel nostro Paese da inizioa fine. E mancaun mese per chiudere il tragico bilancio di fine anno. I numeri parlano di un incremento degli infortuni mortali rispetto al 2023: erano infatti 968 a finedel 2023. Stiamo parlando dunque di 32 vite spezzate in più nel”. Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sule Ambiente Vega di Mestre, commenta alcuni dei più significativi passaggi dell’ultima dettagliata analisi dell’emergenza realizzata dal proprio team di esperti.E i riflettori della sicurezza sulper Rossato dovrebbero essere puntati sui dati relativi al settore delle costruzioni e ai lavoratori stranieri: “(147 le vittime). E, come nel passato, i lavoratori stranieri fanno rilevare un’incidenza infortunistica ben superiore alla media nazionale.