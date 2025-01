Liberoquotidiano.it - Medioriente, vicinissimo l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza

L'per ilile il rilascio degli ostaggi in mano a Hamas è "sul punto di essere chiuso". Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel discorso di politica estera pronunciato al dipartimento di Stato. E anche Hamas ha confermato la volontà di porre fine alla guerra: "Stiamo affrontando gli sforzi e gli sviluppi in corso a Doha per raggiungere unilin modo positivo", fa sapere lo stesso movimento palestinese. Proseguono però gli attacchi israeliani sulla Striscia di. Nei raid nelle prime ore di martedì sarebbero state uccise almeno 6 persone, tra cui alcuni bambini.