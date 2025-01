Oasport.it - Matteo Arnaldi deluso: “Nessuno dei due ha giocato bene, ma Musetti ha meritato di vincere”

Leggi su Oasport.it

Si ferma al primo turno il cammino diagli Australian Open 2025, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne. Il tennista ligure ha perso infatti il derby azzurro con Lorenzoin quattro set per 7-6 4-6 7-6 6-3 al termine di un incontro estremamente combattuto ed equilibrato, che si è deciso per alcuni dettagli e su pochi punti.“Sicuramente una partita non semplice,dei due ha. Ho avuto le mie occasioni, ma lui hameglio nei momenti importanti e si èla vittoria. Mi sentivo molto, ma oggi sicuramente non sono riuscito a esprimermi come avrei voluto, però come ho già detto anche prima del torneo sto giocando molto. Mi sento in forma, quindi oggi sicuramente per tanti motivi non sono riuscito a giocare come volevo, ma spero sia solo un passaggio.