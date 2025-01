Ilnapolista.it - Luis Enrique: «Sono contento della mia rosa. È molto difficile migliorare questa squadra»

Il prossimo allenatore di Kvaratskhelia,che in conferenza stampa ha presentato il match del Psg in Coppa di Francia di domani contro l’Espaly. Nessun cenno a Kvaratskhelia secondo quanto riporta l’Equipe, ma lo spagnolo ha parlato comunque del mercato di gennaio.: «Campos è pronto alain tutte le posizioni»Come vi state preparando per questo incontro contro l’Espaly?«Abbiamo un’area di analisi degli avversari quindi abbiamo esaminato. È un club di un’altra categoria. È una partita che ci dà un’altra occasione per dimostrare che non esiste una partita in cui rilassarsi quando si gioca contro il Paris Saint-Germain. Questo è quello che abbiamo fatto da quandoarrivato e dobbiamo ancora dimostrare che siamo capaci di farlo».