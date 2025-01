Oasport.it - LIVE Nardi-Diallo, Australian Open 2025 in DIRETTA: giocatori in campo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAin!01:01 Serve una mini-impresa a Lucaper battere l’emergente canadese, classe 2001, che da 12 mesi ormai rappresenta una delle realtà del circuito maggiore.01:00ina momenti!00:45 Tra circa 15? inLuca: un uomo in missione, quella di vincere il 1° set della vita in uno Slam.Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno deglitra Lucaed il canadese Gabriel. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente della sfida che troverà al secondo turno uno tra il russo Karen Khachanov ed il francese Adrian Mannarino., ventiduenne di Pesaro, si presenta a questo appuntamento dopo una seconda parte di 2024 al di sotto delle aspettative.