Oasport.it - LIVE Nardi-Diallo 7-6, 6-7, 7-5, 1-6, 1-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro interrompe l’emorragia ma resta dietro nel set decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Largo il rovescio di. Tiene la battuta e!40-15 Ace (8°)!30-15 Prima vincente!15-15 Seconda vincente di, sempre sul filo del doppio errore.0-15 Lascia andare il braccio ancora il canadese in risposta e chiude di dritto.0-2 Altra prima, altro punto. Parziale di 8-1.40-30 Passante vincente di rovescio di.40-15 Ace (11°).30-15 Attacco di dritto e comoda chiusura al volo.15-15 Prima vincente.0-15 Passa di dritto in crosse si carica!0-1 Mancava il doppio fallo in questo gioco, il dodicesimo del match. Break Canada. Pazzesco.40-A Nuova risposta molto profonda di. Non ha tempo di reazione. Terza chance.40-40 Di poco largo il rovescio lungoriga definitivo di