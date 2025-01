Oasport.it - LIVE Cobolli-Etcheverry 7-6, 3-6, 5-7, 1-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: due break di vantaggio per l’argentino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Risposta vincente dicon il dritto da lontano.40-15 Vola via il dritto in risposta di.30-15 Molto preciso con il servizio.15-15affossa il dritto.15-0 Servizio vincente per.4-1! Due idiperche chiude con un bellissimo rovescio in diagonale.30-40 Non arriva neanche alla rete la smorzata di: palla del doppio.30-30 Preciso il rovescio in diagonale del romano.15-30 Sbaglia ancoracon il dritto.15-15 Bel servizio di.0-15 Impatta male con il dritto.3-1. A trenta tiene il servizioche consolida il.40-30 Secondo ace del game per il 25enne di La Plata.30-30 Largo di poco il dritto lungolinea di