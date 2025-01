Oasport.it - LIVE Berrettini-Norrie 6-7 6-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: il romano conquista il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVantaggio, PALLA BREAK: in spinta con il dritto ilnon riesce a contenere.40-40 Gioca bene tutto lo scambiotranne l’ultimo rovescio, che si ferma sotto il nastro.40-30 Gioca profondonon ha modo di tenere la palla in campo.40-15 Se ne va il dritto di.30-15 Stavolta spinge bene di dritto.30-0 Arriva in ritardo sul dritto.15-0 Primo punto del terzo set a favore ditorna dal bagno dove si era recato, può iniziare il terzo set.6-4 SET! Con il dritto chepuò solo veder passare si chiude ilparziale, si riporta in parità il!Vantaggio, SET POINT: prima a 209 km/h al centro chetocca appena.40-40indovina la scelta di giocare da molto lontano, c’è l’errore con il dritto diche lo manda largo.