Ilgiorno.it - Le classi sono una ghiacciaia. Gli studenti del Riva scioperano

Leggi su Ilgiorno.it

"Con 4 gradi all’esterno non entriamo in classe perché la temperatura all’Itisè inadeguata. Abbiamo termosifoni che potrebbero stare in un museo e nei laboratori potrebbero starci i pinguini. Vogliamo far sentire la nostra voce perché non possiamo continuare così".le parole di Khaled Khouni, rappresentante deglidell’Itisdi via Carso, che ieri mattina ha deciso di protestare rimanendo fuori dai cancelli della scuola. Nonostante il freddo pungente, moltihanno scelto di scioperare per richiamare l’attenzione sulle condizioni della struttura scolastica, descritta come "datata e problematica". La protesta ha coinvolto principalmente i ragazzi del triennio, ma le problematiche evidenziate riguardano tutto il plesso, coinvolgendo anche il biennio. I rappresentanti hanno diffuso una nota ai compagni tramite WhatsApp, spiegando le ragioni della protesta.