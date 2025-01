Ilfattoquotidiano.it - La Rai estende lo smart working ai dipendenti di viale Mazzini 14 dopo una nota dell’Asl sui livelli di amianto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

disono superiori ai limiti di legge e la Rai anticipa il cronoprogramma di uscita dalla sede centrale di14 edil regime diper i. La decisione è stata presa “in via del tutto precauzionale e a maggior tutela deipresenti”, secondo quanto comunicato dalla stessa azienda in una, a seguito “dell’ultima comunicazione fatta pervenire da Asl Rm1 eaver messo in atto tutte le procedure in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro e monitorando quotidianamente con le autorità competenti lo stato delle infrastrutture”. Da anni si parla del problemanella sede della Rai, ma i riflettori si sono nuovamente accesila denuncia del giornalista Franco di Mare (morto lo scorso maggio) e di altriammalati di mesotelioma.