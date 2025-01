Ilgiorno.it - La "Civil week" al via. Ecco come partecipare

È tempo di, un incontro spiega. Si tratta di una manifestazione dedicata al no profit, al volontariato e alla cittadinanza attiva, con iniziative ed eventi in tutta la Città metropolitana di Milano, è alle porte e anche Bollate si mobilita per mettere in rete tutte le realtà locali, scuole, associazioni genitori, associazioni sociali, culturali, sportive, ambientali, di protezionee, che intendonoe diventare protagoniste dell’iniziativa. Oggi l’incontro alle 17 in biblioteca, organizzato con l’obiettivo di approfondire e ottenere competenze pratiche e strumenti utili per ideare, organizzare e promuovere eventi capaci di valorizzare la cittadinanza attiva e il volontariato in città. D.F.