Kate Middleton la svolta contro il cancro | È in remissione L’annuncio dall’ospedale in cui ha fatto la chemioterapia

La principessaha annunciato di essere «in» dal. La rivelazione, sulla base delle indicazioni dei medici, è arrivata a margine della visita di oggi all’ospedale di Londra, in cui negli scorsi mesi si era sottoposta a un pesante ciclo di. La visita nel reparto oncologico del Royal Marsden Hospital di Londra è durata circa un’ora. E non son mancati momenti di commozione, come emerso delle immagini diffuse dai media britannici.La principessa del Galles ha spiegato di tenere molto alla visita odierna, perché voleva «dare sostegno a coloro che affrontano la terapia e attraversano un periodo difficile». Inevitabile per lei l’emozione nel ritornare nel luogo in cui di recente è stata curata: «Entrare qui dall’ingresso principale, dopo avertante visite discrete e private per le cure dei mesi scorsi, è piuttosto divertente».