Juve è l' ennesimo pareggio | Kalulu illude Retegui salva l’Atalanta

Bergamo, 14 gennaio 2025 – Atalanta entus non si fanno male. Va in archivio sull'1-1 il recupero della 19esima giornata. Bellissima gara al Gewiss Stadium. I gol nella ripresa: in vantaggio va la Vecchia Signora con, poiimpatta il punteggio. Per i nerazzurri si tratta del terzoconsecutivo, mentre per i bianconeri si tratta del tredicesimo segno "ics" di questo campionato. La Dea sale a quota 43 e raggiunge l'Inter al secondo posto (ma la Beneamata ha due partite da recuperare), mentre Madama si porta a 34 punti, a -2 dalla Lazio quarta. Le scelte dei due allenatori Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini.ntus (4-2-4): Di Gregorio; Savona, Gatti,, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, McKennie, Nico Gonzalez.