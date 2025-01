Gamberorosso.it - "Il Primitivo di Manduria regalato a Sinner è un falso". Il Consorzio fa chiarezza sulla bottiglia priva di contrassegno

Le 73 bottiglie etichettate come "Rosso Jannik" non sonodiDoc. Dopo giorni di discussioni sul vino donato dal Comune dial sindaco di Sesto Pusteria, paese di origine del tennista altoatesino, Jannik, numero uno del ranking Atp, ildi tutela deldiè intervenuto per faresu una vicenda che da omaggio per le altrettante vittorie sul campo (73 nel 2024) si è trasformata in polemica politica.Una settimana fa, dopo le osservazioni critiche avanzate alla giunta Pecoraro dal gruppo dei Progressisti disull'autenticità del prodotto, senza fascette di Stato e con la dicitura "Doc" (imto da Vinerie Baldari, azienda non socia, che fa capo all'assessore comunale all'Agricoltura), ilaveva annunciato l'avvio di un approfondimento tramite i propri agenti vigilatori.