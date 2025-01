Lanotiziagiornale.it - I Berlusconi contro Report e la memoria che fa paura

“Pattume mediatico su mio padre, reagiremo”, tuona Marinadopo l’ultima puntata di. La trasmissione di Sgfrido Ranucci ha fatto quello che dovrebbe fare il giornalismo: evitare che il potere riscriva la storia, evitare che laammuffisca sotto il peso delle convenienze politiche.Per raccontare i rapporti tra Silvioe la mafia basta raccontare la storia del suo braccio destro Marcello Dell’Utri. Dell’Utri, già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, è stato assolto nel 2023 nel processo sulla trattativa Stato-mafia, ma la sua intermediazione tra i vertici di Cosa Nostra eè stata confermata da una sentenza definitiva. È stato riconosciuto come mediatore trae Cosa nostra. La sua attività ha incluso la garanzia di protezione pere la sua famiglia, nonché il sostegno all’attività imprenditoriale dell’ex premier, in cambio di favori politici.