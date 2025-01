.com - Giubileo, riapre Piazza dei Cinquecento a Roma

(ITALPRESS) – E’ stata restituita alla città didei, dopo un importante intervento di riqualificazione del Gruppo FS Italiane. L’area, di proprietà di FS Sistemi Urbani, rappresenta l’accesso alla stazioneTermini e si estende per una lunghezza pari a otto campi da calcio.I lavori di riqualificazione sono stati eseguiti da Anas (Gruppo FS), in qualità di soggetto attuatore, e rientrano tra le opere essenziali e indifferibili realizzate per conto del Commissario Straordinario del Governo per il, il Sindaco diRoberto Gualtieri.Insieme al Sindaco, sono intervenuti alla cerimonia di apertura il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma.