Giorgio Canali in concerto al Druso

Ranica. Venerdì 17 gennaio aldi Ranica si terrà undi& Rossofuoco.Openact: VolvoxContinua il tour diche dopo la parentesi estiva tornerà ad infiammare i club della penisola come solo lui sa fare.Uno spettacolo denso, sudato, vivo, Reè pronto, come sempre del restoDalla fine degli anni 70? inizia a frequentare la scena musicale romagnola, dal punk delle prime esperienze con Potemkin alla ricerca sonora e alle sperimentazioni elettro/elettroniche con Roberto Zoli e Politrio nel panorama in fermento della musica anarco/indipendente di quegli anni, impara ad avere a che fare con il lato tecnico della cosa. È infatti come tecnico del suono che arriva a collaborare con Litfiba verso la seconda metà degli anni ottanta.