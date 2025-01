Dilei.it - Giocare a nascondino è più importante di quanto pensi: i motivi psicologici

Leggi su Dilei.it

, attività molto amata da tutti e bambini e le bambine sin dalla più tenera età, è un modo divertente per passare del tempo in gruppo ma è ancheper ragioni psicologiche, sociali e cognitive. Non si tratta solo di un gioco da fare a casa con mamme e papà o al parco tra pari, ma è un passatempoe formativo a livello psicologico, come vedremo a breve.Per capirlo, basta immedesimarsi nelle sfide che questo semplice gioco ci pone davanti. La scelta fra chi vuole nascondersi e chi vuole contare, quella di includere bambine e bambini che non si conoscono ed anche di età diverse, la scelta del luogo dove nascondersi, quella di correre velocemente ma al momento giusto, ed ovviamente l’accettazione di un’ipotetica sconfitta.Attesa, pazienza, socialità, un pizzico di ansia, l’ammissione di essere stati visti, tutto propedeutico aavviene nella vita da adulto ma anche semplicemente a scuola o a casa, man mano che si cresce.