Laspunta.it - Frosinone: dal caos urbanistico, al nuovo blocco del traffico. I cittadini “Pronti alla mobilitazione”.

Leggi su Laspunta.it

Chi pensava che potessero bastare 11 giorni deldela far scendere i valori di smog e di inquinamento dell’aria, ha pensato male.Così il Comune deve ancora intervenire bloccando per altri tre giorni ilveicolare e l’uso del riscaldamento domestico.Con questa ordinanza siamo arrivati a 14 giorni continuativi deldelper gli altissimi valori riscontrati dall’Arpa Lazio nelle centraline poste in città.Non basta ilgenerato per i cantieri, per i parcheggi che non si trovano, una situazione allo scalo ormai fuori controllo, anche ildele l’inquinamento dell’aria non accenna a diminuire.Un inquinamento che si concentra proprio nella zona dello Scalo, quella più impattata dalveicolare. Vorrà dire qualcosa tutto ciò?Anche se bisogna dire che già ieri ed anche questa mattina, la previsione della concentrazioni diPM10 era sotto la soglia, complice anche il forte vento che ha aiutato a “pulire” l’aria, ma i tecnici dell’Arpa hanno previsto un aumento dei valori di PM10 già a partire dal 14 di gennaio.