Darth Vader di "Guerre Stellari" e l'incredibile somiglianza con il crostaceo gigante del Vietnam

di “” vive anche in fondo al mare. Sembra uno scherzo, ma fino ad un certo punto. È stato scoperto unche supera i 30 centimetri di lunghezza e vive nelle profondità marine, anche oltre i 2.000 metri. Il protagonista di questa storia si trovava sui banchi del pesce di un mercatoita ed è stato notato dal gruppo di ricerca dell’Università di Singapore guidato da Peter Ng, che lo ha chiamato Bathynomusi percon il Signore dei Sith e che lo ha descritto sulla rivista ZooKeys,La nuova creatura fa parte di un gruppo di crostacei detti Bathynomus, tra i più grandi al mondo e che possono arrivare anche a 70 centimetri di lunghezza e oltre 1,5 chili di peso. In passato erano una rarità e venivano venduti solo in rare occasioni e oggi sono diventati uno dei prodotti oggi più ricercati nei mercati ittici di alcuni Paesi asiatici.