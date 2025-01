Ilrestodelcarlino.it - Corinaldo sconfitto, ma va in Coppa Italia

Lo Jesi e l’Atletico Chiaravalle iniziano il 2025 con il piede giusto, festeggiando la prima vittoria dell’anno. L’Audax 1970 Senigallia e il Cus Ancona debuttano, invece con una sconfitta. Ilfesteggia a metà: perde con il Teramo ma, mantenendo il terzo posto, stacca comunque il pass per la(riservato alle prime quattro del girone). In serie A2, il cambio di panchina (dimessosi Diego Petrolati, ecco arrivare Daniel Martin) non sortisce gli effetti sperati. A Grosseto, l’Audax cede i primi tre punti dell’anno (4-2 per i toscani, per i senigalliesi doppietta di Toppi), chiudendo così il girone di andata all’ultimo posto. "Di positivo salviamo il nostro atteggiamento: sempre combattivi e mai arrendevoli – le parole del capitano, Emanuele Chiarizia -. Abbiamo affrontato a viso aperto una squadra forte, soprattutto in casa.