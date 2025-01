Ilgiorno.it - Chiama aiuto: "Mi hanno ferito in strada"

Una mattinata di sangue e allarme. non erano ancora le 11 di ieri mattina quando è scattato l’allarme ad Abbiategrasso. In via Diaz un giovane era rimasto a terra,in seguito ad un’aggressione. L’allarme è scattato con il codice rosso perché non era ben chiaro che tipo di ferite avesse riportato quel ragazzo. È giunto sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e, per fortuna, la situazione – dopo i primi controlli – si è ridimensionata. La vittima era vigile e cosciente, aveva una ferita alla gamba inferta con un corpo contundente. È stata medicata al Pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Il giovane è stato identificato dai carabinieri. Si tratta di un ventisettenne di origini egiziane, regolarmente residente in città. L’aggressore è scappato, ma i militari sono sulle sue tracce.