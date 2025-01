Quotidiano.net - Chi era Franco Piperno: dal ‘68 al sequestro Moro

Catanzaro, 13 gennaio 2025 – E’ morto a 82 anni il fondatore di Potere Operaio,. Era malato da tempo. Originario di Catanzaro, si è spento oggi a Cosenza, dove era stato ricoverato da qualche giorno in seguito a un malore. Domani alle 10 la camera ardente. Il ‘68 e il rogo di Primavalle Intellettuale acuto, docente universitario, è stato anche assessore comunale a Cosenza all'epoca in cui era sindaco Giacomo Mancini, ex segretario nazionale del Psi. Espulso 25enne dal Partito Comunista fu il leader del Sessantotto romano. Il suo nome è legato a vicende storiche della sinistra extraparlamentare, di cui fu ideologo. Si parlò di lui per il presunto coinvolgimento nel Rogo di Primavalle del 1973, attentato con due morti nell’omonimo quartiere di Roma, per cui sono stati condannati membri di Potere Operaio.