Calciomercato | Kvara al Psg per 75 milioni assalto Juve a Kolo Muani

L’avventura di Khvichatskhelia con il Napoli è ormai ai titoli di coda. L’ala georgiana firmerà infatti per il Psg nelle prossime ore. Secondo i media francesi i due club hanno raggiunto un accordo e stanno ultimando le ultime formalità. Questa volta è davvero fatta. In queste ore i due club stanno scambiandosi i documenti regolamentari e il giocatore attende il via libera del Napoli per prendere l’aereo in direzione Parigi. Secondo i rumors, la somma versata dal club parigino dovrebbe aggirarsi sui 75di euro compresi i bonus. Si prevede che l’ala georgiana firmerà un contratto di quattro anni e mezzo nella capitale francese.L’annuncio di ConteLa svolta si è avuta nel weekend quando anche l’allenatore del Napoli Antonio Conte è uscito allo scoperto annunciando che “ha chiesto di essere ceduto” e ammettendo di essere “deluso”.