Lapresse.it - Banche, Messina (Intesa Sanpaolo): “Investimento in Bitcoin non stupisca è test”

Leggi su Lapresse.it

“Siamo leader europei in termini di market cap quindi non dovrebbe stupire se facciamo quello che fanno le altredel mondo. Sono importi limitatissimi perché abbiamo 100 miliardi di euro di portafoglio titoli, è un esperimento, è un”, spiega il Ceo diCarloa margine della presentazione del nuovo accordo di collaborazione con Confindustria a Milano.“Dimostra come ci possa essere un’attenzione ai canali digitali molto limitata in termini dima soprattutto dimostra che siamo pronti se alcuni clienti particolarmente sofisticati chiedessero di effettuare queste forme di. Dovrebbe essere limitata a operatori istituzionali e a clienti con grandissime professionalità, io stesso non investo in” ha concluso