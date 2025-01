361magazine.com - Addio rossori e imperfezioni: arriva un trattamento in grado di combattere e prevenire

Leggi su 361magazine.com

RILASTIL PRESENTA FINALMENTE DIFESA AR. UNANTI-IDRATANTE PER PELLE SENSIBILE A TENDENZA COUPEROSICARilastil – brand leader del settore dermatologico del gruppo italiano Istituto Ganassini – presenta DIFESA AR: il nuovoidratante anti-pensato per chi soffre di pelle a tendenza couperosica, teleangectasie e capillari visibili. Formulato per agire efficacemente contro ioccasionali e persistenti rappresenta un alleato indispensabile per chi cerca comfort immediato e un incarnato uniforme. Grazie a una combinazione unica di attivi innovativi, DIFESA AR non si limita a trattare il rossore, ma lo previene e ne riduce la ricomparsa.La sua formula, arricchita con pre e postbiotici, è studiata per ridurre i, idratare in profondità e proteggere la barriera cutanea.