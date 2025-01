Inter-news.it - Venezia-Inter, braccio Zielinski: no rigore! Bene Piccinini: la moviola – CdS

Leggi su Inter-news.it

, partita complessa con tanti episodi al limite, ma tutti gestitidall’arbitrodella sezione di Forlì. Anche secondo ladel Corriere dello Sport la prestazione dell’arbitro designato per la partita è stata sufficiente. I padroni di casa chiedono unsul tocco di.LA– Il caso più “eclatante” diriguarda un tocco con ildi Piotrin scivolata all’no dell’area nerazzurra. I padroni di casa chiedono un calcio didopo il cross di Zampano, il centrocampista polacco tocca il pallone con la gambe destra e poi con il, il cui movimento sembra però congruo. La scelta di lasciar proseguire sembra corretta. Dall’altra parte, Carlos Augusto recrimina una trattenuta dato che non riesce a saltare, ma la trattenuta con Doumbia è reciproca: giusto non assegnare nulla per concorso di colpa.