Ilfattoquotidiano.it - Treni, dopo i nuovi disagi il Gruppo Fs chiede scusa ai viaggiatori: “Al lavoro su interventi per raggiungere obbiettivi Pnrr”

un nuovo lunedì di agonia per i– seguito ai ritardi e alle cancellazioni di sabato (con Milano in tilt per un treno guasto) – Ferrovie dello Stato. “In riferimento agli accadimenti degli ultimi mesi, ilFS Italiane è consapevole delle ricadute suie a tutti loro rinnova le scuse“, si legge in una nota. Il motivo? I tanti cantieri finanziati con il. IlFs assicura però che sono allo studio “alcune misure per ottimizzare l’offerta e mitigare gli effetti negativi sul servizio”.“L’azienda, in costante e proficua collaborazione con il Mit (Ministero vigilante), sta attuando una serie di azioni volte a migliorare il servizio ferroviario. Queste misure si rendono necessarie a causa dell’elevato numero di cantieri attualmente attivi, che caratterizzano il piano di investimenti dele il programma pluriennale di manutenzioni e di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie.