Terribile lutto per Emanuela Aureli, l'addio sui social commuove i suoi fan: ecco cosa è successo

piange sua mamma, morta di recente: l’annuncio è arrivato tramite ie ha commosso i fan dell’imitatrice di Terni.ha scritto?Morta la mamma dipiange sua mamma, scomparsa proprio di recente. L’imitatrice, ormai simbolo di tante parodie di personaggi noti nel mondo dello spettacolo italiano, ha voluto ricordare l’amata madre con un post su Instagram, in cui appare la foto della donna sorridente.Sulha scritto quanto segue: “Mamma mia adorata, che colpo al cuore! Tu che mi hai sempre dato i giusti consigli. Le carezze più belle, una dolcezza unica. Senza di te nulla sarà più come prima. Sarai per sempre dentro di noi!”.E ancora: “Che Dio illumini il tuo cammino. Riposa in pace”. Sotto al post, poi, appaiono i commenti di tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo, che si uniscono ain questo momento di grande sconforto.