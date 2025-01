Terremoto di magnitudo 6 9 in Giappone è allarme tsunami | cosa sta succedendo?

Leggi su Dayitalianews.com

Oggi, 13 gennaio, si è registrata una violenta scossa dicon unadi 6.9 sulla scala Richter che ha fatto scattare l’allertain diverse aree del. Secondo i dati trasmessi dall’agenzia meteorologicase l’epicentro si è verificato in mare vicino la costa orientale dell’isola di Kyushu, la terza più grande del paese.in: che succede?Per la precisione la violentissima scossa disi è registrata alle 21:19 ora locale, equivalenti alle 13:19 in Italia lunedì 13 gennaio. L’allertaè scattata per le prefetture di Kochi e Miyazaki, le isole di Amami, Shikoku e Kyushu e diverse regioni dell’isola di Honshu. Lungo queste coste l’Agenzia meteorologicase ha emesso un’allerta, con onde che possono arrivare fino a un metro di altezza.