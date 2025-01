Oasport.it - Rugby, in Champions Cup sette qualificate ai playoff. Treviso obbligata a vincere per continuare

Si è conclusa la terza giornata dellaCup die sui campi d’Europa sono state scritte le prime sentenze della coppa europea. E consquadre giàai, l’ultima giornata sarà decisiva per tutte le altre, compresa la Benetton, che dopo il ko di Bristol sarà quasiil prossimo weekend.La pool 1 ha già qualificato aitre formazioni, con gli Sharks sudafricani a un solo punto dalla seconda fase del torneo. Terzo successo su tre per Bordeaux, che demolisce Exeter 17-69, e Tolosa, che espugna il campo degli Sharks 8-20, mentre si qualificano anche i Leicester Tigers, che battono 38-10 l’Ulster. Resta, come detto, da assegnare l’ultimo posto, con gli Sharks a quota 5, mentre Ulster ed Exeter sono ferme a 0. Ai sudafricani basta un punto a Bordeaux questo weekend per passare, o sperare che Ulster-Exeter finisca senza bonus offensivi.