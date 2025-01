Bubinoblog - POMERIGGIO 5: FUORI MYRTA MERLINO A GIUGNO? MEDIASET PUNTA SU UN VOLTO MASCHILE

Leggi su Bubinoblog

5 sta vivendo un’altra stagione disastrosa. Gli ascolti sono ulteriormente calati e asi sta pensando di sostituire.La giornalista potrebbe traslocare su Rete 4, dove era inizialmente destinata, o cambiare azienda. La Vita in Diretta continua a macinare ascolti e Alberto Matano ha riportato il talk di Rai1 ai fasti passati, non solo a colpi di share ma anche di appeal mediatico.Invece il dirimpettaio di Canale 5 non riesce a ritrovare una sua identità e in alcunete Matano doppia. La sostituzione nelle feste di Natale con Dario Maltese non ha smosso gli equilibri, eppure ai vertici di Cologno Monzese pare sia lui il predestinato.Insalgono le quotazioni del rampante Dario Maltese per aggiudicarsi la conduzione della prossima edizione diCinque che sarà orfano di