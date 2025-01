Tpi.it - Ong pro-Palestina chiede all’Italia di arrestare un generale di Israele: “Si trova a Roma in segreto”

La Hind Rajab Foundation, una ong pro-registrata in Belgio, ha presentato una richiesta di arresto in Italia contro il general maggiore delle forze armate di(Idf), Ghassan Alian, coordinatore delle attività governative nei Territori (COGAT) occupati, per genocidio e presunti crimini contro l’umanità e di guerra nella Striscia di Gaza. Il, secondo la fondazione, “siattualmente a” ine sarebbe responsabile del mancato afflusso di aiuti umanitari e beni essenziali nel territorio costiero palestinese.“La Hind Rajab Foundation ha presentato diverse denunce alla Corte Penale Internazionale (CPI) e alle autorità italiane, sollecitando il suo arresto immediato per genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra”, ha fatto sapere l’ong, che negli ultimi mesi ha avviato diverse azioni penali simili contro militari israeliani accusati di presunti crimini di guerra commessi a Gaza.