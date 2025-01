Quotidiano.net - Nuove aggressioni in ospedale: medico picchiato a Merano, infermiera schiaffeggiata a Napoli

Bolzano, 13 gennaio 2024 –ai sanitari, medici e infermieri nel mirino delle violenza in tutta la penisola, dal Trentino alla Campania. Al pronto soccorso diunè stato preso a calci e pugni da un paziente tossicodipendente, mentre a Trento un infermiere di Trentino Emergenza è stato colpito durante un intervento in ambulanza da un ubriaco. Stanotte ai carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell'San Paolo, dove una donna di 57 anni ha schiaffeggiato un', calci e pugni per un farmaco Aggressione in ambulanza a TrentoAncoraal personale sanitario di. Ieri, a mezzanotte circa, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti nel pronto soccorso dell'San Paolo perché una donna di 57 anni, verosimilmente per motivi legati al tempo di attesa, ha dato uno schiaffo al volto di un'